Лев Пономарев ликвидирует организацию "За права человека"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правозащитник Лев Пономарев (признан в России СМИ - иностранным агентом) ликвидирует общероссийскую организацию "За права человека", но состоящие в ней правозащитники продолжат свою работу. Он объяснил "Интерфаксу", что его вынудило это сделать ужесточение законодательства об иностранных агентах.

"Другого выхода нет. Общероссийскую организацию ликвидируем. Но продолжат работу две наши московские организации: фонд "В защиту прав заключенных" и "Горячая линия" (обе в России признаны иноагентами). Работать продолжим, - сказал он. - У нас не будет сети, это около 1000 человек, которые являются экспертами по всей стране, но не отчитываются перед нами. За ними уследить я не могу, как и предупредить всех, как надо соблюдать закон. Но они будут продолжать работу, будут обращаться ко мне, просто структуры больше не будет".

В начале 2019 года было признано иноагентом движение "За права человека", которое возглавлял Пономарев. В ноябре 2019 года Верховный суд ликвидировал движение по иску Минюста. После этого Пономарев пообещал, что движение продолжит работу без образования юридического лица.

2 марта он подчеркнул, что организация "За права человека" пока не признана иноагентом. Ее ликвидацию он назвал самороспуском и "упреждающим ударом", поскольку его "организации планомерно признают иноагентами", как и его самого.

Минюст в декабре 2020 года признал Льва Пономарева и еще четырех человек СМИ-иностранными агентами.