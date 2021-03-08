Пенсионера задержали в Ленинградской области за убийство лося

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Житель Ленинградской области доставлен в полицию за незаконную охоту на лося, сообщили журналистам в региональном главке МВД в понедельник.

Отмечается, что 1 марта при патрулировании лесополосы вблизи деревни Керро Всеволожского района полицейские обнаружили останки разделанной туши животного. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела о браконьерстве (часть 2 статьи 258 УК РФ).

В главке сообщили, что предполагаемого охотника, которым оказался 64-летний житель деревни Матокса, задержали утром 8 марта. В холодильнике пенсионера оперативники обнаружили мясо и кости лося. У хозяина дома изъяли два охотничьих ружья и охотничий карабин с оптикой.

Мужчину доставили в полицию для процессуальных действий, добавили в МВД.

Как сообщалось, 4 марта в том же районе Ленинградской области полиция задержала за убийство лосихи троих охотников. Сотрудники правоохранительных органов застали мужчин при погрузке в автомобиль частей тела животного.

Срок разрешенной охоты на лосей в Ленинградской области закончился 31 декабря.