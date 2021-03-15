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Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Магадане

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Специалисты выявили африканскую чуму у свиней в одном из хозяйств Магадана, сообщила пресс-служба правительства региона.

"После лабораторного обследования специалисты ОГБУ "Станция по борьбе с болезнями животных "Магаданская" подтвердили возникновение эпизоотического очага африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территории Магадана", - говорится в сообщении.

Животные, находящиеся в этом подсобном хозяйстве, не предназначались для продажи, в том числе в переработанном виде.

Ранее африканская чума свиней (АЧС) была обнаружена в столице Забайкалья Чите, где ликвидировали все поголовья животных в хозяйства города.

Вирус АЧС приводит к гибели свиней, но для человека не опасен.

Магадан

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