"Удаленка" для работников с 65 лет перестанет быть обязательной с апреля

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ рекомендовало работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу.

Речь об этом идет в постановлении кабинета министров от 2 марта № 300, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.

Этим же постановлением признаны утратившими силу некоторые акты правительства РФ, утвержденные в апреле-июне прошлого года, и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г.