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В Красноярске после отравления школьников изъяли более тонны овощей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота в Красноярске крупную партию овощей, которые поставлялись для питания в школы, где иерсиниозом заразились более 130 детей, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства.

"Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний (возбудителя инфекции иерсиниоза - ИФ) в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции", - говорится в сообщении.

Деятельность поставщика овощей - ООО "Респект", а также организатор питания в школах - ООО "Развитие", временно приостановлена. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении юридических и должностных лиц, материалы переданы в суд, уточняет надзорное ведомство.

Раннее также сообщалось, что была приостановлена деятельность производителя овощной продукции - сельхозпредприятия из Березовского района края СПК "Аленушка".

В настоящее время ситуация с заболеваемостью учеников иерсиниозной инфекцией в Красноярске находится под личным контролем руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, подчеркивают в пресс-службе. Мониторинг ситуации также осуществляет референс-центр Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Информация о массовом отравлении красноярских школьников стала поступать с 1 марта. Всего пострадали более 130 детей, которые ели салаты в школьных столовых в Красноярске. 59 школьников были госпитализированы с признаками иерсиниозной инфекции.

В полиции и СКР возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Проверку инцидента проводит краевая прокуратура. Мэр Красноярска Сергей Еремин в связи с инцидентом уволил заместителя руководителя главного управления образования города и руководителя муниципального "Центра питания".

Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что директора некоторых школ Красноярска скрыли информацию о первых случая отравления детей от городского управления и министерства образования региона.

Красноярск

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