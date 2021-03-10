В Махачкале на отравление пожаловались еще 17 человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Махачкале еще 17 человек обратились к врачам с жалобами на отравление, сообщили в Минздраве Дагестана. Среди заболевших десять детей.

В больницах на данный момент остается 41 пострадавший, в том числе 32 ребенка.

9 марта в СКР сообщили, что 6 и 7 марта в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, в том числе 27 детей, с симптомами острой кишечной инфекции. В Минздраве региона тогда же сообщили, что за 8 марта были госпитализированы 22 ребенка и двое взрослых.

В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи отравления зафиксированы во всех районах Махачкалы, единый фактор передачи инфекции не прослеживается.

Это четвертый с начала года случай массового отравления в Дагестане. До этого такие случаи фиксировались в Буйнакске, Каспийске и в Хунзахском районе в селе Арани.