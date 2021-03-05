Директора школ не сообщили вовремя о первых отравлениях детей в Красноярске

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Руководители некоторых школ Красноярска скрыли информацию о первых случаях отравления детей от городского управления и министерства образования региона. Об этом сообщил в пятницу в своем телеграмм-канале первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Корень проблемы – это сокрытие информации директором школы. Функционал директора школы не является ключевым с точки зрения организации питания, но тем не менее, удивляет позиция директора школы 144: Наталья Алексеевна Алексеева ровно неделю назад на таком же оперативном штабе информировала нас, что существующие проблемы с подрядчиком устранены, подрядчик молодец и никаких проблем не существует. Хотя на этот момент у нее уже были первые сигналы об отравлении детей. Через сутки уже было 24 ребенка, обратившихся в медицинские учреждения", - написал Глушко.

Замминистра также заявил, что данная ситуация граничит с "преступлением по отношению к детям".

Он уточнил, что, по данным администрации Красноярска, количество обратившихся за помощью школьников возросло до 131.

Глушко добавил, что в крае произошла рассинхронизация действий органов исполнительной власти и всех ответственных лиц, В частности, когда в медучреждения поступило большое количество детей с отравлением, Минобразования региона вовремя не проинформировали об этом.

Также замминистра предположил, что у краевого Минсельхоза отсутствует контроль за поставщиком сельхозпродукции.

Мэрия Красноярска не осуществляет технологический контроль поставок продукции в школьные столовые, "в связи с чем и приняты кадровые решения и уволены соответственные лица", заявил Глушко.

Он также сообщил, что 10 марта пройдет специальное заседание краевого правительства по данной ситуации.

Как сообщалось, несколько десятков детей пострадали в результате отравления салатами, которые подавали в столовых нескольких школ Красноярска.

По данным регионального Минздрава, были госпитализированы 59 школьников с признаками иерсиниозной инфекции. В полиции и СКР возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Проверку инцидента проводит краевая прокуратура. Деятельность поставщика и производителя овощей временно приостановлена. Глава Красноярска сообщил, что из-за инцидента уволил заместителя руководителя главного управления образования города и руководителя муниципального "Центра питания".