Экологи допустили, что пожару в ХМАО предшествовало накопление газа подо льдом

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Пожар в акватории реки Обь в районе Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе мог произойти из-за накопления газообразных нефтепродуктов (широкой фракции легких углеводородов) подо льдом, заявили "Интерфаксу" экологи.

"Речь идет о внештатной ситуации на продуктопроводе, принадлежащем компании "Сибур", по которому транспортируется широкая фракция легких углеводородов - это близкие к газообразному состоянию нефтепродукты, которые компания перерабатывает на своих газохимических заводах. Из этого продуктопровода, который пересекал реку Обь, происходила утечка этого продукта", - сказал "Интерфаксу" руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

Он отмечает, что, исходя из данных компании, авария не могла произойти из-за прорыва трубопровода, так как не наблюдалось быстрого падения давления внутри него.

"Не исключен такой сценарий, что происходила относительно небольшая утечка из этого трубопровода, но длительное время. Газообразные компоненты этого продукта скапливались подо льдом, и накопилась так называемая газовая подушка. Затем она привела к взрыву и горению, которые мы наблюдаем", - сказал Книжников. По его словам, эта версия в настоящее время обсуждается, в том числе с компанией.

По его словам, причина отказа продуктопровода еще устанавливается. Книжников добавил, что возраст трубопровода - 20 лет - считается средним. "В принципе, это достаточно изношенный трубопровод, поэтому его надежность вызывает вопросы", - отмечает Книжников.

Представитель WWF добавил, что пока неизвестен точный диаметр трубопровода, продолжительность утечки нефтепродуктов, поэтому трудно говорить об ущербе водной среде и атмосферному воздуху, однако он в любом случае есть.

В свою очередь программный директор российского Greenpeace Владимир Чупров также заявил "Интерфаксу", что причиной пожара в акватории реки могло быть постепенное накопление углеводородов.

"Возможно накопление этих компонентов подо льдом, и затем пожар могла спровоцировать искра (от окурка, вездехода или снегохода). Это показатель того, что тот парк трубопроводов, который есть, он нуждается в проверке и модернизации", - сказал Чупров.

Как сообщалось, 6 марта в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). В компании заверили, что рисков для населения и окружающей среды в результате утечки на продуктопроводе в ХМАО нет, ведется мониторинг.

В результате аварии пострадал один человек, он получил ожоги, от госпитализации отказался. Следователи СКР по ХМАО проводят проверку причин пожара с пострадавшим в результате аварии.

Прокуратура Нижневартовского района тоже начала проверку по факту аварии. На место происшествия выехал и.о. прокурора района и Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор для координации работы правоохранительных органов.