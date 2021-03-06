В акватории Оби под Нижневартовском возник пожар

По данным источника, площадь возгорания достигает около тысячи квадратных метров

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В субботу под Нижневартовском было обнаружено возгорание в акватории реки Обь, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Устанавливаем, что случилось. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе", - написала она на своей странице в инстаграме.

На месте происшествия работают специалисты Росприроднадзора и МЧС. Радионова подчеркнула, что она находится на связи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что под Нижневартовском прорвало нефтепровод. "Часть поврежденного продуктопровода отключена, происходит выгорание нефтепродуктов на поверхности реки Обь. Площадь горения составляет около 1000 квадратных метров", - сказал собеседник.

По его словам, один человек получил ожоги, но после получения первичной помощи он отпущен на амбулаторное лечение. Источник добавил, что авария не повлияет на технологический процесс.