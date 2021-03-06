Пострадавший в результате аварии на продуктопроводе в ХМАО получил легкие травмы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В результате возгорания на продуктопроводе в ХМАО пострадал один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС ХМАО.

"Он получил ожоги лица, шеи. От госпитализации отказался", - сказала собеседник агентства.

Она уточнила, что пострадавший не является сотрудником СибурТюменьГаза - владельца продуктопровода, на котором произошла авария.

Ранее пресс-служба администрации ХМАО-Югры сообщала, что в акватории реки Обь в районе Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) зафиксирован пожар, который предположительно произошел в связи с аварией на трубопроводе.

АО "СибурТюменьГаз" заверили, что рисков для населения и окружающей среды в результате утечки на продуктопроводе в ХМАО нет, ведется мониторинг.

"6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, ведётся утилизация оставшихся углеводородов", - сообщил "Интерфаксу" представитель АО "СибурТюменьГаз".