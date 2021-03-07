В ХМАО ликвидировали возгорание на продуктопроводе

Пожар на трубопроводе на реке Обь в ХМАО Фото: Андрей Виль/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Возгорание на месте порыва подводного продуктопровода в ХМАО полностью ликвидировано, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации ХМАО со ссылкой на директора окружного департамента гражданской защиты населения Николая Зайцева.

Как рассказали в пресс-службе, представители чрезвычайных ведомств квалифицируют ЧП как технологическое происшествие, последствия которого ликвидируются собственными силами "СибурТюменьГаза". Компания ведет контроль давления на месте повреждения.

Отмечается, что профильным ведомствам поручено организовать патрулирование на месте возгорания с целью "недопуска к этой зоне граждан, в частности, рыбаков".

По данным пресс-службы, на месте происшествия ведется отбор проб поверхностных вод для оценки ущерба окружающей среде.

Как сообщалось, 6 марта в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо).

В компании заверили, что рисков для населения и окружающей среды в результате утечки на продуктопроводе в ХМАО нет, ведется мониторинг.

В результате аварии пострадал один человек, он получил ожоги, от госпитализации отказался.

Причины ЧП изучит комиссия Ростехнадзора.