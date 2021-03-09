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Власти Сочи заявили, что дефицит мест в школах и детсадах смогут покрыть за 25 лет

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Власти Сочи разработали программу "Новый Сочи" для быстрого сокращения очередей в школах и детских садах.

"За последние 10 лет в Сочи построено 4,5 млн кв.м. жилья, в связи с этим возникла проблема отсутствия мест в дошкольных и школьных учреждениях. Дефицит мест в школах составляет 25 тысяч, детских садах – 9 тысяч мест. Существующий дефицит покрыть можно за 25 лет", - сказал первый заместитель мэра Сочи Денис Юрковский на пресс-конференции в администрации курорта во вторник.

Он отметил, что из-за дефицита мест в образовательных учреждениях возникла "вынужденная мера запрета строительства многоквартирных жилых домов".

"Для строительства социальных объектов разработана программа "Новый Сочи". В рамках этой программы за 10 лет в Сочи будут возведены 66 объектов образования, порядка 30 объектов культуры и спорта, более 100 км водоводов и очистных сооружений. Эта программа начнет реализовываться в ближайшее время", - подчеркнул первый вице-мэр.

Он напомнил, что запрет на точечную застройку в Сочи введен с прошлого года. Сейчас действует разрешение на строительство домов с комплексным развитием территории и ИЖС.

"На сегодняшний день, в связи выданными уведомлениями на строительство ИЖС в 2019 -20 годах, мы выявили более 500 самостроев, которые превышают параметры застройки. Эти объекты не безопасны. Поэтому за прошлый год в Сочи снесли 48 самостроев, 101 находятся в стадии демонтажа", - сказал Юрковский.

По его словам, порядка 200 сочинских домов находятся в стадии аварийности.

"До 2013 года нам необходимо расселить 512 квартир", - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что власти Сочи с 1 июля 2021 года введут полный запрет на возведение многоквартирных жилых домов на двухлетний период реорганизации генерального плана курорта.

Сочи

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