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В Грузии задержан предполагаемый пособник убийцы следователя МВД РФ Шишкиной

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Грузии задержали объявленного в розыск Ивана Кочеткова – соучастника убийства следователя полиции Евгении Шишкиной, обсуждается вопрос его выдачи России. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Она напомнила, что ранее в отношении Кочеткова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в посягательстве на жизнь следователя, умышленном уничтожении имущества, угрозах следователю (статьи 295, 167, 296 УК РФ) и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент идет процедура экстрадиции Ивана Кочеткова в РФ.

По данным следствия, Кочетков в январе 2018 года по указанию Ярослава Сумбаева совершил поджог автомобиля Шишкиной с целью запугать и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева.

"После этого в одном из мессенджеров он направлял ей текстовые сообщения, содержащие угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о следователе", - сказала Петренко.

По версии СК, он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления.

Как установили следователи, 10 октября 2018 года в поселке Архангельское нанятый киллер Абдулазиз Абдулазизов два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.

"Установлено, что мотивом убийства была месть в связи с расследованием Евгенией Шишкиной уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - сказала Петренко.

Она добавила, что уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судами, а расследование в отношении заказчика убийства Сумбаева продолжается.

Подполковник полиции Шишкина работала следователем по особо важным делам в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным источника "Интерфакса", она расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы.

Убийство Шишкиной вызвало широкий общественный резонанс.

Грузия МВД РФ Евгения Шишкина

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