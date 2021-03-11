В России выявили еще 9 270 случаев COVID-19 за сутки

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 270 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 14 006 человек, умерли от коронавируса 459 пациентов. Несмотря на общее снижение числа заболевших коронавирусом в РФ, количество подтвержденных летальных исходов все еще остается довольно высоким, но меньше показателя конца 2020 года.

В Москве зафиксирован 1 281 новый случай заражения COVID-19 за сутки, 54 пациента скончались, 1 578 выздоровели. Наименьшее количество случаев заражения за сутки зафиксировано в Еврейской АО и Магаданской области - по пять, в Ненецком АО и Чукотском АО - по два.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, нарастающим итогом зарегистрировано 4 млн 360 тыс. 823 случаев коронавирусной инфекции (+0,21% за минувшие сутки), 90 734 умерших и 3 млн 959 тыс. 533 выписанных.

Еще 961 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 376 - в Нижегородской области, 358 - в Московской области, 250 - в Самарской области, 249 - в Ростовской области, 247 - в Воронежской области, 198 - в Иркутской области, 173 - в Саратовской области, 159 - в Свердловской области, 150 - в Пермском крае, 145 - в Челябинской области.

По 138 новых случаев выявлены в Волгоградской области, Красноярском крае, 130 - в Башкирии, 129 - в Краснодарском крае, 126 - в Тверской области, по 121 - в Пензенской области, Алтайском крае, 113 - в Ярославской области, 112 - в Ленинградской области, 110 - в Тульской области, по 109 - в Курской, Вологодской областях, 107 - в Кировской области, 105 - в Архангельской области, по 103 - в Карелии, Ульяновской и Тамбовской областях.