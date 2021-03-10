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Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter

Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил в отношении компании Twitter три протокола об административном правонарушении в связи с тем, что соцсеть не удалила запрещенную информацию.

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Протоколы по статье 13.41 КоАП РФ переданы в суд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в ответ на запрос.

Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в РФ, но администрация соцсети пока не отреагировала.

1 марта Роскомнадзор сообщил, что социальная сеть Twitter "злостно нарушает российское законодательство", не удалив с 2017 года почти три тысячи материалов с запрещенной информацией. Тогда в пресс-службе отмечали, что по ст. 13.41 КоАП РФ соцсеть может быть оштрафована на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб., за повторное правонарушение штраф увеличивается до 10% совокупного размера суммы годовой выручки компании. Если компания не удаляет экстремистский, суицидальный и порнографический контент, предусмотрены более крупные штрафы: до 8 млн руб., за повторный отказ - от 10 до 20% годовой выручки компании.

"Общую сумму штрафов за данные правонарушения определит суд", - сообщили в среду в РКН.

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Роскомнадзор Twitter

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