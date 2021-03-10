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Twitter пока не ответил на уведомление о замедлении его работы в РФ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор уведомил компанию Twitter о замедлении его работы в РФ в связи с неудалением запрещенного в РФ контента, но администрация соцсети пока не отреагировала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства в среду.

Там отметили, что Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо. В нем говорится о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории РФ в отношении Twitter с 10 марта приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса.

В письме, в частности, содержалась информация о том, что если интернет-сервис будет дальше игнорировать требования по удалению запрещенной информации, то доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена, отметили в РКН.

Продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что со среды замедляется скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров в связи с тем, что соцсеть не удаляет, несмотря на многочисленные требования ведомства, суицидальный, наркотический и порнографический контент. Замедление работы касается доставки аудио, видео и графических изображений. Текстовые сообщения в Twitter доставляются без ограничений. Задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна, отмечали в РКН.

Там предупредили, что меры, вплоть до введения блокировки сервиса, будут действовать, пока он не выполнит требования регулятора об удалении контента.

После того, как Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter, пользователи интернета начали жаловаться на проблемы с доступом к ряду государственных сайтов. В РКН, Ростелекоме и Минцифры заявили, что это никак не связано с действиями в отношении Twitter.

Распространение информации сервисом Twitter внесено Роскомнадзором в список угроз, в связи с чем для ее фильтрации используется оборудование, установленное в рамках закона о "суверенном рунете" – технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), устанавливаемые на сетях операторов. По данным РКН, во всех регионах оборудование работает штатно.

Роскомнадзор Twitter

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