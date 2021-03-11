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ФСИН подтвердила визит посла Канады в колонию к Полу Уилану

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Посол Канады в России Элисон Леклер навестила в мордовской колонии №17 американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, сообщили в пресс-службе ФСИН. Там отметили, визит состоялся в начале месяца и что с осужденным "все в порядке".

Ранее брат Уилана Дэвид рассказал, что узнал от третьих лиц, что посол Леклер и консул Ребекка Браун приходили к Полу в колонию в день его рождения и передали ему письмо от премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Он добавил, что Леклер обсуждала с начальником колонии жалобы Уилана на плохое обращение. Подтверждения этой информаии у Дэвида Уилана не было.

Дэвид также сообщил, что в начале марта его брат поговорил по телефону с американским послом Джоном Салливаном.

У Уилана есть гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил его к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Уилан вины не признает, но приговор решил не обжаловать, надеясь на обмен. Со дня приговора периодически возникают слухи о возможной подготовке обмена американца на осужденных в США россиян.

Пол Уилан Мордовия США Канада Джасти н Трюдо Мосгорсуд Элисон Леклер

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