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Госдеп США вновь призвал Россию освободить Пола Уилана

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США во вторник предупредил, что продолжит добиваться освобождения американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам колонии за шпионаж.

"Мы по-прежнему обеспокоены его состоянием и безопасностью и будем продолжать поднимать эти вопросы до тех пор, пока российские власти не совершат, в конце концов, правильный поступок и не отправят его домой к его семье в Соединенные Штаты", - сказал на брифинге представитель госдепа США Нед Прайс.

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При этом он не стал отвечать на вопрос, рассматривают ли США в случае с Уиланом возможность обмена заключёнными. "Я не хотел бы об этом сейчас говорить", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что не располагает информацией о возможном обмене Уилана. Так он прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность обмена Уилана на кого-то из находящихся под стражей в США россиян.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил американца Уилана, который также имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии. Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Пол Уилан США Россия

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