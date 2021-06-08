Пол Уилан надеется на свой обмен в результате встречи Путина и Байдена

Гражданин США Пол Уилан в Мосгорсуде Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, отбывающий наказание в мордовской колонии №17, не просил помощи в составлении обращения о помиловании президенту РФ, сообщил "Интерфаксу" глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерий Крутов по итогам посещения колонии.

"За нашей помощью в составлении прошения президенту РФ о помиловании не обращался. Надеется на действия по обмену в свою пользу по итогам встречи президента России и президента США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе 40-минутной встречи серьезных жалоб на условия содержания высказано не было.

Глава ОНК затруднился уточнить, сделал ли Уилан прививку от коронавируса, при этом отметил, что "половина осужденных в данной колонии привилась".

"Проблема с пробуждениями у него в течение ночи осталась, но она никуда и не денется, другого варианта нет. Статус о склонности к побегу, который подразумевает проверки среди ночи, снимается по решению суда", - добавил Крутов.

По его словам, Уилан "адаптировался, со всеми познакомился, с переводом ему помогает осужденный из этого же отряда".

"Планируем посетить колонию еще раз в конце июня", - сказал Крутов, предположив, что может появиться решение об обмене.

Как сообщалось, общественники навестили Уилана в колонии в ноябре 2020 года после его жалоб на проблемы со сном.

Накануне, 7 июня, брат Пола Уилана Дэвид сообщил, что тот надеется на помощь со стороны ОНК или адвокатов в составлении прошения о помиловании на имя президента России.

Ранее Дэвид Уилан говорил "Интерфаксу", что его брат дважды обращался к президенту РФ с просьбой проявить милосердие. "Пол написал из колонии - дважды, если я правильно его понял, - президенту Путину с просьбой проявить милосердие. Ответов он не получил", - сказал Дэвид Уилан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обращения Уилана к Владимиру Путину с просьбой о милосердии, указав, что существует процедура помилования.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Американец не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.