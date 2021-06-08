Поиск

Пол Уилан надеется на свой обмен в результате встречи Путина и Байдена

Пол Уилан надеется на свой обмен в результате встречи Путина и Байдена
Гражданин США Пол Уилан в Мосгорсуде
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, отбывающий наказание в мордовской колонии №17, не просил помощи в составлении обращения о помиловании президенту РФ, сообщил "Интерфаксу" глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерий Крутов по итогам посещения колонии.

"За нашей помощью в составлении прошения президенту РФ о помиловании не обращался. Надеется на действия по обмену в свою пользу по итогам встречи президента России и президента США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе 40-минутной встречи серьезных жалоб на условия содержания высказано не было.

Глава ОНК затруднился уточнить, сделал ли Уилан прививку от коронавируса, при этом отметил, что "половина осужденных в данной колонии привилась".

В РоссииПол Уилан пожаловался, что его по-прежнему будят в колонии по ночамЧитать подробнее

"Проблема с пробуждениями у него в течение ночи осталась, но она никуда и не денется, другого варианта нет. Статус о склонности к побегу, который подразумевает проверки среди ночи, снимается по решению суда", - добавил Крутов.

По его словам, Уилан "адаптировался, со всеми познакомился, с переводом ему помогает осужденный из этого же отряда".

"Планируем посетить колонию еще раз в конце июня", - сказал Крутов, предположив, что может появиться решение об обмене.

Как сообщалось, общественники навестили Уилана в колонии в ноябре 2020 года после его жалоб на проблемы со сном.

Накануне, 7 июня, брат Пола Уилана Дэвид сообщил, что тот надеется на помощь со стороны ОНК или адвокатов в составлении прошения о помиловании на имя президента России.

Ранее Дэвид Уилан говорил "Интерфаксу", что его брат дважды обращался к президенту РФ с просьбой проявить милосердие. "Пол написал из колонии - дважды, если я правильно его понял, - президенту Путину с просьбой проявить милосердие. Ответов он не получил", - сказал Дэвид Уилан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обращения Уилана к Владимиру Путину с просьбой о милосердии, указав, что существует процедура помилования.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Американец не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.

Пол Уилан Валерий Крутов США Владимир Путин Джо Байден

Новости по теме

Новости

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Пострадавшие из-за стрельбы волгоградские школьники ранили себя сами

Пандемия коронавируса

Замглавы Минздрава отметил высокую смертность больных COVID-19

Замглавы Минздрава отметил высокую смертность больных COVID-19

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки
Пандемия коронавируса

"Спутником Лайт" в России будут вакцинировать студентов

Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по делу о нежелательной НПО

Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по делу о нежелательной НПО

России предъявили иски на общую сумму $99 млрд в рамках арбитража

Фундамент корпуса РКК "Энергия" поврежден из-за проседания почвы при строительстве

Фундамент корпуса РКК "Энергия" поврежден из-за проседания почвы при строительстве

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

Forbes перечислил самые прибыльные компании РФ по итогам 2020 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');