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Кремль изучает перспективы продаж оружия Мьянме после переворота

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Москве анализируют ситуацию относительно перспектив военно-технического сотрудничества с Мьянмой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль оценивает ситуацию в этой стране как тревожную, внимательно следит за происходящем и обеспокоен "поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения".

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Госсоветник Аун Сан Су Чжи, президент страны Вин Мьин и еще рад высокопоставленных чиновников были задержаны. Военные им вменяют различные преступления, не раскрывая деталей, а также обвиняют в фальсификации выборов 8 ноября, на которых победили сторонники Аун Сан Су Чжи.

Против действий военных начались протесты, их жестко подавляют. Счет погибшим идет уже на десятки.

22 января сообщалось что Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е" и радиолокационные станции. Соглашение о поставках подписано в

20 января замминистра обороны Александр Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства. "Россия уже поставила в Мьянму самолеты МиГ-29 и Як-130, вертолеты МИ-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - сказал тогда чиновник.

В 2018 году Фомин сообщал, что между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолетов Су-30. В марте 2020 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах. "В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

Ранее Мьянма также приобрела у России партию учебно-боевых самолетов Як-130.

Сейчас у ВС Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение студенты из Мьянмы.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма Дмитрий Песков ФСВТС Минобороны Дмитрий Шугаев Александр Фомин Панцирь С Орлан 10 МиГ-29 Як-130 Аун Сан Су Чжи

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