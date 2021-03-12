Кремль изучает перспективы продаж оружия Мьянме после переворота

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Москве анализируют ситуацию относительно перспектив военно-технического сотрудничества с Мьянмой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль оценивает ситуацию в этой стране как тревожную, внимательно следит за происходящем и обеспокоен "поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения".

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Госсоветник Аун Сан Су Чжи, президент страны Вин Мьин и еще рад высокопоставленных чиновников были задержаны. Военные им вменяют различные преступления, не раскрывая деталей, а также обвиняют в фальсификации выборов 8 ноября, на которых победили сторонники Аун Сан Су Чжи.

Против действий военных начались протесты, их жестко подавляют. Счет погибшим идет уже на десятки.

22 января сообщалось что Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е" и радиолокационные станции. Соглашение о поставках подписано в

20 января замминистра обороны Александр Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства. "Россия уже поставила в Мьянму самолеты МиГ-29 и Як-130, вертолеты МИ-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - сказал тогда чиновник.

В 2018 году Фомин сообщал, что между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолетов Су-30. В марте 2020 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах. "В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

Ранее Мьянма также приобрела у России партию учебно-боевых самолетов Як-130.

Сейчас у ВС Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение студенты из Мьянмы.