Генсек ООН осудил насилие военных в отношении протестующих в Мьянме

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН принял заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, осудившего насилие военного режима Мьянмы против участников акций протеста.

"Совет Безопасности решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов, в том числе против женщин, молодых людей и детей", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Генсек ООН от имени Совбеза призвал военных проявлять "максимальную сдержанность" и подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией. Также он потребовал незамедлительно освободить всех задержанных за участие в акциях протеста.

Одновременно Совбез заявил о поддержке демократического перехода власти в Мьянме, призвал уважать права человека и обеспечить верховенство закона.

Проект заявления был подготовлен Великобританией, однако, как сообщают западные СМИ, из британского текста по требованию представителей Китая, России, Индии и Вьетнама были удалены формулировки с осуждением военного переворота в Мьянме и предупреждениями о возможных действиях в отношении военного режима.

Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс призвал СБ ООН ввести против захвативших власть в стране военных точечные санкции и оружейное эмбарго, а также обратиться в Международный уголовный суд для расследования и наказания "зверств", совершенных с момента переворота 1 февраля.

Военный переворот в Мьянме

Военный переворот в Мьянме был совершен 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов населения страны, прошла серия демонстраций. Военный режим применил жесткие меры подавления. Более 60 протестующих были убиты и около 2000 человек были задержаны силами безопасности после переворота.