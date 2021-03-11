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Генсек ООН осудил насилие военных в отношении протестующих в Мьянме

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН принял заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, осудившего насилие военного режима Мьянмы против участников акций протеста.

"Совет Безопасности решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов, в том числе против женщин, молодых людей и детей", - говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Генсек ООН от имени Совбеза призвал военных проявлять "максимальную сдержанность" и подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией. Также он потребовал незамедлительно освободить всех задержанных за участие в акциях протеста.

Одновременно Совбез заявил о поддержке демократического перехода власти в Мьянме, призвал уважать права человека и обеспечить верховенство закона.

Проект заявления был подготовлен Великобританией, однако, как сообщают западные СМИ, из британского текста по требованию представителей Китая, России, Индии и Вьетнама были удалены формулировки с осуждением военного переворота в Мьянме и предупреждениями о возможных действиях в отношении военного режима.

Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс призвал СБ ООН ввести против захвативших власть в стране военных точечные санкции и оружейное эмбарго, а также обратиться в Международный уголовный суд для расследования и наказания "зверств", совершенных с момента переворота 1 февраля.

Военный переворот в Мьянме

Военный переворот в Мьянме был совершен 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов населения страны, прошла серия демонстраций. Военный режим применил жесткие меры подавления. Более 60 протестующих были убиты и около 2000 человек были задержаны силами безопасности после переворота.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма ООН Антониу Гутерриш

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