В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правящие в Мьянме военные ввели в двух районах столицы страны - Янгоне - военное положение после того, как в результате подавления протестов там погибли десятки людей, сообщил телеканал MRTV.

Речь идет о районах Хлангтхайе и Швепйита, где в воскресенье протестующие атаковали офисы китайских компаний, которые подозреваются в поддержке военных. Демонстранты применяли палки и ножи, силовики стреляли.

Активисты заявили о гибели 38 протестующих, сообщает BBC News. Счет пострадавшим также идет на десятки. Кто организовал нападения на китайский бизнес, неясно.

According to data from three hospitals--Yangon General, Hlaing Tharyar & Thingangyun Sanpya--at least 59 people were killed & 129 injured in Yangon alone during Sunday's crackdown by security forces. The actual toll is believed by doctors and rescue workers to be much higher. pic.twitter.com/iSDGJbwAQN — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 15, 2021

Протесты в Мьянме продолжаются с тех пор, как 1 февраля военные, проигравшие выборы осенью, объявили о смене руководства страны и введении чрезвычайного положения сроком на год. Президент Вин Мьин, госсоветник Аун Сан Су Чжи и ряд других высокопоставленных чиновников были задержаны и с тех пор удерживаются под стражей, связи с ними нет.

Военное правительство периодически выдвигает в адрес арестованных различные обвинения. Протесты жестко подавляются с применением оружия.