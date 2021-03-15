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В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение

В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правящие в Мьянме военные ввели в двух районах столицы страны - Янгоне - военное положение после того, как в результате подавления протестов там погибли десятки людей, сообщил телеканал MRTV.

Речь идет о районах Хлангтхайе и Швепйита, где в воскресенье протестующие атаковали офисы китайских компаний, которые подозреваются в поддержке военных. Демонстранты применяли палки и ножи, силовики стреляли.

Активисты заявили о гибели 38 протестующих, сообщает BBC News. Счет пострадавшим также идет на десятки. Кто организовал нападения на китайский бизнес, неясно.

Протесты в Мьянме продолжаются с тех пор, как 1 февраля военные, проигравшие выборы осенью, объявили о смене руководства страны и введении чрезвычайного положения сроком на год. Президент Вин Мьин, госсоветник Аун Сан Су Чжи и ряд других высокопоставленных чиновников были задержаны и с тех пор удерживаются под стражей, связи с ними нет.

Военное правительство периодически выдвигает в адрес арестованных различные обвинения. Протесты жестко подавляются с применением оружия.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма Янгон Китай

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