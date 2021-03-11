Аун Сан Су Чжи обвинили в присвоении $600 000 и золота

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пришедшие к власти в Мьянме военные обвинили бывшего лидера страны, госсоветника Аун Сан Су Чжи в незаконном получении $600 000 и золота на чуть большую сумму. Об этом объявил бригадный генерал Зо Мин Тун, передает BBC News. Никаких доказательств этому он не представил.

ВВС отмечает, что пока это самые серьезные обвинения, выдвинутые в адрес Аун Сан Су Чжи.

Президента страны Вин Мьина и некоторых министров генерал обвинил в коррупции.

Ранее Мьина уже обвиняли в нарушении Конституции и нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а Аун Сан Су Чжи - в нелегальном экспорте и использовании портативных радиостанций и в нарушении закона о ликвидации последствий ЧС.

1 февраля президента и госсоветника задержали, и военные объявили о смещении руководства страны и ввели чрезвычайное положение сроком на год. С тех пор Аун Сан Су Чжи содержится в неизвестной локации, а в стране идут протесты.

Военные захватили власть после выборов в ноябре, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи. Результаты выборов они не признали.