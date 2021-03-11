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Аун Сан Су Чжи обвинили в присвоении $600 000 и золота

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пришедшие к власти в Мьянме военные обвинили бывшего лидера страны, госсоветника Аун Сан Су Чжи в незаконном получении $600 000 и золота на чуть большую сумму. Об этом объявил бригадный генерал Зо Мин Тун, передает BBC News. Никаких доказательств этому он не представил.

ВВС отмечает, что пока это самые серьезные обвинения, выдвинутые в адрес Аун Сан Су Чжи.

Президента страны Вин Мьина и некоторых министров генерал обвинил в коррупции.

Ранее Мьина уже обвиняли в нарушении Конституции и нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а Аун Сан Су Чжи - в нелегальном экспорте и использовании портативных радиостанций и в нарушении закона о ликвидации последствий ЧС.

1 февраля президента и госсоветника задержали, и военные объявили о смещении руководства страны и ввели чрезвычайное положение сроком на год. С тех пор Аун Сан Су Чжи содержится в неизвестной локации, а в стране идут протесты.

Военные захватили власть после выборов в ноябре, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи. Результаты выборов они не признали.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Аун Сан Су Чжи Мьянма Вин Мьин Зо Мин Тун

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