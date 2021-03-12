Акции "Башкирской содовой компании" перечислены на счет Росимущества

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ добилась восстановления государственного контроля за активами "Башкирской содовой компании" (БСК), ее акции перечислены на счет Росимущества, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"В настоящее время решение (суда) исполнено, обозначенные акции перечислены на лицевой счет Росимущества", - сказал Иванов. Кроме того, по его словам, органы прокуратуры будут "на системной основе" следить за обеспечением законности в деятельности БСК и соблюдением трудовых прав работников компании.

4 декабря 2020 года Арбитражный суд Башкирии принял решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры об истребовании в пользу РФ пакетов акций БСК, которыми владеют ответчики по делу: АО "Башкирская химия" (947,24 тыс. штук), АО "Региональный фонд" (634,174 тыс.) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4,254 тыс.).

В качестве обеспечительных мер по делу был наложен арест на акции, а также запрет АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров БСК. Позднее обеспечительные меры были частично отменены: сохранен арест в отношении только тех ценных бумаг, которые "охватываются предметом настоящего спора".

Ответчики не согласились с решением об истребовании акций БСК в пользу РФ и обжаловали его в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Так, АО "Башкирская химия" 11 января направила в канцелярию суда соответствующую жалобу на решение суда первой инстанции. Позднее суд зарегистрировал апелляционные жалобы Зинура Гиззатуллина, Гульнары Ишбаевой, ООО "Санаторий-профилакторий "Ольховка", ООО "Башхимтранс", Ивана Кузина, Андрея Микрюкова, Рустама Залимова, Любови Поперековой, Александра Сисина, Валерия Усова, Фаата Жданова, ООО "Торговый дом "Башкирская химия", АО "Башкирская химия" и БСК.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия - блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%. После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика".

1 марта Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции. Соответствующие апелляционные жалобы ответчиков по делу - АО "Башкирская химия", ООО "Торговый дом" Башкирская химия " и БСК - суд оставил без удовлетворения, производства по жалобам миноритариев БСК, претендовавших на участие в деле в качестве третьих лиц, прекратил.