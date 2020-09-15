Совладелец "Башсоды" назвал законной сделку по объединению в 2013 году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по объединению предприятий "Каустик" и "Сода" в "Башкирскую содовую компанию" (БСК) в 2013 году была законной, заявил совладелец компании Дмитрий Пяткин в интервью газете "Коммерсантъ".

Отвечая на вопрос, как в его понимании должен пройти процесс деприватизации "Соды", которая стала основой БСК, Пяткин ответил: "Пока это рано оценивать, поскольку только появился иск Генпрокуратуры в арбитражном суде о возврате акций "Соды", а также заявления правительства Башкирии о необходимости провести проверку законности сделки по объединению. В моем понимании это два разных направления, потому что суть иска прокуратуры - это вопрос приватизации 1990-х годов, поэтому я вообще это не могу комментировать никак. То, что касается сделки 2013 года по объединению, мы уверены, что заводы объединялись в соответствии с российским законодательством. Более двух лет мы согласовывали все детали, получали разрешение от федерального и республиканского правительств, антимонопольного ведомства. Впоследствии было несколько проверок законности сделки со стороны Генпрокуратуры, которые не выявили никаких нарушений".

"Если будет принято решение, что компания должна стать государственной, мы надеемся, что это произойдет в соответствии с предусмотренными законом процедурами. Это может быть реституция, то есть восстановление состояния, существовавшего до его совершения, то есть все вернется к моменту 2013 года. Хотя это будет плохо для компании с точки зрения долгосрочного развития, потому что слияние имело фундаментальные экономические предпосылки. Но если такие решения будут приняты, что мы можем поделать...", - сказал Пяткин.

Генпрокуратура РФ 28 августа направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде обыкновенных именных акций БСК. Речь идет о пакетах акций, которыми владеют ответчики по делу: АО "Башкирская химия" (947,24 тыс. штук), башкирское АО "Региональный фонд" (634 174 ) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254 ). Суд по ходатайству Генпрокуратуры в рамках обеспечения наложил на них арест.

Предварительное заседание суда по иску надзорного ведомства назначено на 14 октября. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, пока привлечены Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и БСК.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%.

После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика" в соотношении 19,37 обыкновенной и такое же количество привилегированных акций "Соды" номиналом 40 рублей каждая в одну обыкновенную акцию "Каустика" номиналом 100 рублей.

Тема "Башкирской содовой компании" получила большой общественный резонанс в связи с историей расширения ресурсной базы за счет освоения запасов известняка (сырья для производства соды) на горе (шихане) Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов.

В начале августа текущего года начатая компанией на шихане вырубка лесного массива для проведения геологоразведочных работ спровоцировала общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам. Власти Башкирии начали поиск компромиссного решения, устраивающее все стороны конфликта.

Однако позднее глава Башкирии Радий Хабиров, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения, заручился поддержкой Минприроды России.

Власти республики рассчитывали увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного, поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. Но, изучив материалы о приватизации БСК, власти региона пришли к выводу о "несправедливости сделки" и обратились с заявлением в прокуратуру. По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 35 млрд рублей.

Действия главы Башкирии были поддержаны руководством страны. 26 августа президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

"Башкирская содовая компания" является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.