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Очаги АЧС полностью ликвидировали в Приморье

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Очаги африканской чумы свиней (АЧС) полностью ликвидировали в Приморском крае - всего в регионе с начала года зафиксировали 13 вспышек, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья, с начала года в крае было зарегистрировано 13 случаев АЧС, из них большая часть - в дикой природе. На данный момент все они оздоровлены", - говорится в сообщении.

В Михайловском районе Приморья еще действуют ограничения - вывоз животных или продукции непромышленного производства запретили.

"Сейчас важно не занести инфекцию из леса, случаи заражения животных сырыми грибами были", - рассказал руководитель инспекции Дмитрий Кузин, которого цитирует пресс-служба.

Между тем, вакцины от африканской чумы свиней не существует. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Как сообщалось, карантин, введенный из-за африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов, отменен в Артемовском городском округе в Приморье еще в конце мая. До этого были отменены ограничения, ранее введенные из-за АЧС в Надеждинском и Хасанском районах края.

Приморский край

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