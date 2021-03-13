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Стоимость опреснителя в Ялте оценили в 3 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Строительство опреснителя морской воды на юге Крыма обойдется в 3 млрд рублей, готовится технико-экономическое обоснование проекта, заявил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам в субботу.

"Только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств около 3 млрд рублей - сегодня прикинули, источники финансирования есть", - сказал Аксенов в ходе совместного брифинга с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Решетников в субботу находился с визитом в Крыму.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок, общей объем средств по ним оценивается в 48 млрд рублей.

Строительство опреснителей морской воды в республике Крым и Севастополе вошло в скорректированную федеральную целевую программу (ФЦП) развития двух этих субъектов РФ. Кабмин внес соответствующие изменения в ФЦП в феврале 2021 года.

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