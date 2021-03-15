Песков отметил, что были причины для задержания мундепов на форуме в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Кремле исходят из того, что поводом для действий правоохранительных органов на форуме муниципальных депутатов стали определенные нарушения, которые были зафиксированы.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, считают ли в Кремле обоснованным задержание участников форума и известны ли причины этих задержаний.

"Все-таки причины задержания были, насколько мы понимаем, разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать причины задержания. Но исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов", - сказал Песков.

Он заметил, что эти вопросы не является прерогативой Кремля и адресовал их в МВД.

В субботу в гостинице "Измайлово Дельта" планировалось провести съезд муниципальных депутатов, который организовал проект "Объединенные демократы". Для участия в нем приехали около 150 общественных деятелей из разных регионов страны.

Прибывшие сотрудники полиции задержали главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, исполнительного директора "Открытой России" (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова, оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу-младшего и координатора движения "Открытая Россия" Татьяну Усманову. Также были задержаны председатель "Открытой России" Анастасия Буракова, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

В полиции позднее заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 представителей общественной организации, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования на мероприятии в гостиничном комплексе в Москве.

На задержанных на форуме муниципальных депутатов составили протоколы по статье о сотрудничестве с нежелательной на территории РФ организацией.