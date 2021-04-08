Суд в мае рассмотрит жалобы на штрафы Евгению Ройзману

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд 4 и 6 мая рассмотрит апелляции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на два штрафа, которые ему назначили за участие в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

26 марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 20 000 рублей за каждую акцию. Ройзман вину не признает. Его представитель Юлия Федотова говорила, что решения суда будут обжаловано, "вплоть до ЕСПЧ".

Акции в поддержку Навального прошли в январе, но административные протоколы за участие в них на Ройзмана составили только 16 марта. В этот день бывший мэр прилетел в Екатеринбург из Москвы, и в аэропорту "Кольцово" к нему подошли полицейские и ознакомили с протоколами. В суд эти дела поступили 17 марта.

В Москве Ройзман участвовал в съезде муниципальных депутатов, все участники которого были задержаны 13 марта. На него, как и на других, составили административный протокол. Московский суд должен рассмотреть это дело 8 апреля.