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Сбербанк подведет итоги продажи "Евроцемента" после согласования сделки ФАС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что завершил второй этап продажи активов "Евроцемента", но подведет окончательные итоги сделок после согласования ходатайства покупателя Федеральной антимонопольной службой.

"Несколько потенциальных инвесторов сделали десятки шагов в ходе запроса предложений. Сбер удовлетворен ходом и результатом запроса предложений. Итоговая цена превысила внутренние целевые ориентиры банка по этому проекту. Окончательные итоги будут подведены после того, как победитель получит соответствующее согласование в ФАС", - сообщила пресс-служба банка.

Сбербанк планировал продать "Евроцемент" и долг компании перед ним в два этапа. На продажу, в частности, были выставлены 100% головной компании группы - GFI Investments Limited и 4% швейцарской Eurocement Holding AG, а также требования Сбербанка к ГК "Евроцемент" в полном объеме и требования "Сбербанк инвестиции" к GFI Investments по двум договорам цессии. Размер требований в конкурсной документации не раскрывается.

Сбербанк в октябре 2020 года объявил о консолидации 100% акций головной компании группы "Евроцемент" и добавил, что ищет покупателей на этот актив. Переход прав собственности произошел в рамках урегулирования задолженности "Евроцемента" и по согласованию с предыдущим бенефициаром - Филаретом Гальчевым.

В январе 2021 года "Коммерсантъ" писал, что Сбербанк может продать "Евроцемент" или передать в управление структурам "Базового элемента" ("Базэла") Олега Дерипаски.

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.

Евроцемент Сбербанк Филарет Гальчев Базэл ФАС

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