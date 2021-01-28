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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
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Роспотребнадзор не заметил распространения в России "британского" штамма коронавируса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не фиксирует распространения в России британского штамма коронавируса, заявила "Первому каналу" глава ведомства Анна Попова.

Она добавила, что ученые обнаружили в стране около 1500 мутаций коронавируса, но все они нейтральны и заражение ими не приводит к изменениям в отношении человеческого организма к вирусу.

Глава Роспотребнадзора также сказала, что "есть надежда", на то, что уже в 2021 году можно будет отказаться от ношения масок.

"Это надежда основывается на том, что мы показали, что уже научились жить с этим вирусом. Во-вторых, мы прививаемся, чтобы нам взять под контроль это заболевание в России должно быть привито не менее 60% от общего числа взрослых, за исключением тех, кто уже переболел. Сегодня порядка 25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу, но привить нужно всех, кто сегодня ещё не переболел", - уточнила чиновница.

Попова добавила, что ее ведомство раньше прогнозировало снижение уровня заболеваемости COVID-19, которое наблюдается сейчас. Она объяснила это тем, что подобные респираторные вирусные инфекции должны проявлять сезонность, и сейчас это подтверждается.

По данным оперштаба на утро 28 января, суточный прирост коронавирусной инфекции в России составил 19 138 новых случаев заражения. С начала пандемии было выявлено 3 793 810 случаев заболевания.

Хроника коронавируса. Январь.

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Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 866 032 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.
Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Коронавирус Роспотребнадзор

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