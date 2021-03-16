Возврат пустых вагонов после перевозок дальневосточной рыбы предложено субсидировать из бюджета

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС, объединяет операторов и владельцев рефрижераторного подвижного состава) предложила, чтобы государство для поставок рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы России субсидировало перегонку порожних рефрижераторов обратно, пишет "Коммерсантъ".

Это предложение обсуждали на совещании у главы Росрыболовства Ильи Шестакова, сообщил изданию представитель АСОРПС.

С конца 2020 года на Дальнем Востоке скопилось около 80-90 тысяч тонн рыбы, не распроданной из-за закрытия китайского рынка, подсчитал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По словам президента АСОРПС Михаила Синева, рыбопромышленники стали заявлять большие объемы перевозок рыбы на внутренний рынок, это привело к дисбалансу в логистике: с востока в центр страны нужно перегнать больше рефрижераторов с рыбой, а для перегонки обратно загрузить их нечем.

Субсидирование перегонки порожняка опозволит дополнительно поставить на внутренний рынок до 100 тысяч тонн рыбы, считает Синев. Перегонка пустых вагонов из центра страны на Дальний Восток будет стоить 200 тысяч рублей за контейнер. По оценке АСОРПС, для перегонки одного порожнего рефрижераторного контейнера может потребоваться 114 500 рублей компенсации, а для перевозки с востока 100 тысяч тонн рыбной продукции — до 400 млн рублей.

В Росрыболовстве "Коммерсанту" сказали, что поддерживают предложение субсидировать обратный порожний перегон рефрижераторов, поскольку это позволит обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий Центральной России.

В ОАО "РЖД" подтвердили, что этот вопрос обсуждается, но обратили внимание, что речь идет не о скидке к тарифу на перевозки, а о субсидировании перевозок государством. Там добавили, что затраты на перевозки не являются определяющим фактором в образовании цены на рыбу и рыбную продукцию.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак высказал мнение, что субсидия никак не повлияет на стоимость перевозки рыбы, а выделенные субсидии останутся у операторов подвижного состава. Герман Зверев также считает, что выделение субсидий на перевозки не поможет стимулировать спрос на рыбу на внутреннем рынке и не снизит риски рыбопромышленников и оптовиков, от которых зависит конечная цена. Более эффективным решением проблемы избытка рыбы на Дальнем Востоке, по его мнению, стали бы государственные интервенции на рыбном рынке. В конце февраля стало известно, что Росрыболовство от интервенций отказалось.

Председатель Рыбного союза Александр Панин сказал газете, что в центре России нет недостатка рыбы и рыбного сырья. Источник издания в отрасли предупредил, что дополнительные объемы дальневосточной рыбы можно было бы переработать, но есть риски, что готовую продукцию будет трудно сбыть.

В Ассоциацию организаций продуктового сектора, в частности, входят крупнейший в России рефрижераторный ж/д оператор - ООО "Дальрефтранс" (актив группы FESCO Зиявудина Магомедова и его партнеров, головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), подконтрольное "Российским железным дорогам" АО "РЖД Логистика", транспортный холдинг "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома", владеющий ключевым игроком на рынке контейнерных перевозок в стране - ПАО "Трансконтейнер".