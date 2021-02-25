Росрыболовство отказалось от идеи проведения рыбных интервенций

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Росрыболовство отказалось от идеи проведения закупочных рыбных интервенций для госнужд, которую начали обсуждать на фоне отказа Китая принимать российскую рыбу. Сейчас ситуация с поставками Китая постепенно нормализуется, заявил на пресс-конференции руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что механизм интервенций был бы уместен, если бы ситуация с хранением и реализацией продукции была бы критической.

"Сейчас мы видим, что критической ситуации нет. Она сложная, но она позволяет рыбакам и компаниям рыбохозяйственного комплекса достаточно нормально функционировать", - добавил чиновник.

По его словам, проведение интервенций не поддержал и Минфин: "Есть определенные у них претензии к задействованию этого механизма".

"Сегодня порт Далянь возобновил работу по перевалке рыбной продукции, но только контейнерами. В порту Циндао отгрузка только контейнерами всегда существовала, но проблема в том, что пропускная способность этих портов в связи с ограничениями (из-за COVID-19 - ИФ) заметно снизилась", - рассказал Шестаков о ситуации с китайскими портами.

По его словам, сейчас основной пункт перевалки российской рыбы - это корейский Пусан, через который идет достаточно большое количество рыбной продукции для хранения и частично для дальнейшего транзита в Китай.

"Надеемся, что китайские коллеги смогут, наконец, выстроить логистическую работу портов таким образом, что пропускная способность перевалки контейнерных грузов увеличится в разы и те суда, которые сейчас находятся на выгрузке, смогут ее осуществить", - сказал глава Росрыболовства.

По его словам, в решении этой проблемы большая роль отводится и отечественным перерабатывающим заводам, которые построены по программе инвестиционных квот. "Это дает возможность частично перерабатывать продукцию на своих мощностях. Решаем и тактические задачи по вывозу продукции с холодильников Дальнего Востока в центральную часть России, - сказал он. - По последним данным, 80% мощностей на Дальнем Востоке свободны, а это порядка 120 000 тонн, и плюс транспортные суда могут хранить прядка 90 000 тонн".

"Сложной или патовой ситуации нет, - повторил Шестаков. - Мы внимательно смотрели, думали, что с 1 марта не будет хватать мощностей для хранения рыбной продукции, и по сути дела придется останавливать промысел. Ситуация выравнивается, приостановки промысла не будет".

Отставание от показателей прошлого года по вылову минтая глава Росрыболовства объяснил не только проблемами с отгрузками в Китай, но и с погодными условиями. "Надеемся, что за март в рамках минтаевой путины объемы сможем донарастить. А что недоберем в зимне-весеннюю путину, спокойно сможем выловить осенью", - сказал он.