Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:23Заразились
на 04.11В России 1 693 454+19 768В мире 47 405 395+446 053

Гражданство России получили свыше 170 тысяч жителей ДНР

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Более 170 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российское гражданство по упрощенной схеме, сообщил в среду глава ДНР Денис Пушилин.

"На данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой народной республики", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Как сообщалось, в апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В начале этого года в МВД России сообщали, что российское гражданство в 2019 году получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Украина Донбасс ДНР Денис Пушилин

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Пентагон пообещал не вмешиваться в ситуацию с выборами президента

Пандемия коронавируса

В Италии введут режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом

В Италии введут режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом
Выборы в США - 2020

Штаб Байдена возмутили слова Трампа о подсчете голосов

Выборы в США - 2020

Трамп заявил о своей победе и обещал бороться с нарушением подсчета

Трамп заявил о своей победе и обещал бороться с нарушением подсчета

В декабре на МКС по плану доставят средства по устранению трещины

Выборы в США - 2020

Трамп заявил о попытке украсть у него "большую победу"

Трамп заявил о попытке украсть у него "большую победу"
Выборы в США - 2020

Байден выразил уверенность в своей победе на выборах президента США

Что случилось этой ночью: среда, 4 ноября

Выборы в США - 2020

Ряд штатов не объявят итоги выборов президента США в день голосования

Ряд штатов не объявят итоги выборов президента США в день голосования
Выборы в США - 2020

Fox News отдал победу Трампу в Техасе и Огайо, Байден выиграл Аризону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');