Гражданство России получили свыше 170 тысяч жителей ДНР

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Более 170 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российское гражданство по упрощенной схеме, сообщил в среду глава ДНР Денис Пушилин.

"На данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой народной республики", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Как сообщалось, в апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В начале этого года в МВД России сообщали, что российское гражданство в 2019 году получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.