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Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта
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Фото: Andrew Aitchison / In Pictures via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса центра имени М.П. Чумакова Российской академии наук (РАН) "КовиВак" планируется запустить в гражданский оборот до конца марта, сообщил "Интерфаксу" медицинский источник.

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"Вакцину центра имени Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта, возможно, уже на следующей неделе. Это значит, что "КовиВак" пополнит арсенал препаратов, доступных для вакцинации в РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, производить вакцину будут на базе центра имени Чумакова.

20 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса - "КовиВак", пообещав, что в гражданский оборот ориентировочно в середине марта поступит 120 тыс. доз препарата.

Вакцина центра имени Чумакова, в отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус SARS-CoV-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, состоит из двух компонентов (вводятся с промежутком в две недели).

18 января по поручению президента РФ в стране началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи - "Спутник V". Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Коронавирус КовиВак Центр имени Чумакова

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