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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:17Заразились
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У 15% добровольцев не выработались антитела после введения "КовиВака"

У 15% добровольцев не выработались антитела после введения "КовиВака"
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Около 15% добровольцев, участвовавших в исследованиях вакцины против COVID-19 "КовиВак", не выработали антительный ответ к установленному сроку, сообщил в субботу директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.

"В наших исследованиях все-таки порядка 15% - пока по предварительным данным - антительный ответ не вырабатывают к установленному 28-му дню. Возможно, это будет позже", - сказал Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Ишмухаметов добавил, что такие исследования в центре сейчас продолжаются. При этом директор организации отметил, что антительный ответ не является четким показанием к тому, что человек защищен от коронавируса.

"Те способы оценки иммунологической защиты, с одной стороны, и реальная протективность, а под реальной протективностью мы понимаем все-таки соотношение заболевших и плацебо, это вопрос неоднозначный", - отметил Ишмухаметов.

В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, ей стал препарат центра Чумакова "КовиВак".

18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им. Гамалеи - "Спутник V".

Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство предполагается запустить с февраля.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Айдар Ишмухаметов Центр имени Чумакова Коронавирус КовиВак

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