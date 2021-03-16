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С 2022 года в России смогут работать только официальные турагенты

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в России с 1 января 2022 года реестра турагентов. Продавать туры в стране смогут только те турагенты, которых включат в этот реестр.

Вести реестр будет Ростуризм, дополнительных денег из бюджета ведомство на это не получит.

Добавлять турагентов или субагентов в новый реестр будут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора - это зафиксирует наличие договорных отношений между туроператором и агентом. Также туроператоры смогут сообщить о прекращении договора, после чего турагенты и субагенты не смогут продавать их туры. За нарушение этого положения будет установлена административная ответственность.

Порядок ведения реестра установит Минэкономразвития России.

Сейчас в России существует Федеральный реестр туроператоров, но реестра турагентов нет. Когда турист покупает тур в интернете, покупка может идти как через турагента, так и через центры бронирования, которые выступают субагентом при продаже. Если такой субагент деньги туроператору не перечислил, клиент может остаться без отпуска.

В 2018 и в начале 2019 года от прекращения деятельности таких центров бронирования - субагентов - пострадали и туристы, и турагенты, сотрудничавшие с центрами. После этого правительство предложило ввести в закон "О туристской деятельности" понятие субагента и запустить отдельный реестр турагентов и субагентов, что должно поставить их работу под контроль и защитить туристов.

Ожидается, что закон о реестре турагентов вступит в силу с 1 января 2022 года. Туроператорам с этого момента дадут 180 дней на передачу в реестр данных о своих агентах и субагентах. После этого турагенты и субагенты, не включенные в реестр, работать не смогут.

Ростуризм Госдума Правительство Минэкономразвития

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