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Поправки об усилении ответственности турагентов приняты в I чтении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдума в среду в первом чтении поддержала поправки к законопроекту об усилении ответственности турагентов.

"Мы предлагаем дополнить законопроект и установить административную ответственность турагента за деятельность по продвижению и реализации туристского продукта туроператора, с которым у него отсутствует договор, а также за осуществление деятельности турагентом, сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре турагентств", - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на пленарном заседании в Госдуме. "Второй момент - мы предлагаем установить административную ответственность туроператора за то, что он не вносит сведения о турагентах, которые осуществляют реализацию и продвижение их турпродукта, в реестр турагентов, либо делает это с нарушениями", - отметила она.

Согласно принятым в первом чтении поправкам, турагенту может грозить штраф до 30 тыс. рублей за деятельность по продвижению и продаже турпродукта туроператора, с которым у него отсутствует действующий договор. Такие же санкции могут ввести за осуществление турагентской деятельности лицами, сведения о которых отсутствуют в едином федеральном реестре турагентов. Если туроператор не внесет сведения о турагентах в реестр или сделает это с нарушениями, то ему выпишут штраф в размере до 100 тыс. рублей.

Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 3 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

"Ответственность предлагается ввести с 1 июля 2022 года. Но ко второму чтению мы обсудим законопроект с участниками туррынка и, возможно, будем предлагать другие сроки вступления в силу", - добавила Догузова.

Глава Ростуризма заметила, что реестр турагентств будет создан за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с законопроектом, Единый федеральный реестр турагентов является федеральным информационным ресурсом, содержащим сведения о лицах, осуществляющих турагентскую деятельность. Членство в нем будет обязательным и бесплатным для всех турагентств. Вести реестр будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, данные должны будут заносить туроператоры, включая сведения о наличии договоров со своими турагентами с указанием срока их действия, а также сферы туризма.

Госдума

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