Пострадавшим туристам "РоссТура" не хватило выплат от страховщика

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Туристы "РоссТура" из второго реестра страховой компании ERV смогут вернуть только половину стоимости путевок, поскольку сумма требований превысила объем финансовых гарантий туроператора, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Как отметили в ERV, 13 декабря был закрыт второй реестр пострадавших клиентов "РоссТура", за это время поступили заявки на выплату возмещения от 1432 туристов на общую сумму 62,6 млн рублей. Сумма фингарантий туроператора составляет 50 млн рублей.

"По первому реестру поступили заявления от 902 туристов на сумму 38,7 млн рублей. Выплаты проводились в полном объеме. По второму реестру поступили заявления от 530 туристов на сумму 23,8 млн рублей, что превысило остаток страховой суммы в 11,3 млн. Таким образом, туристы получат около половины стоимости купленного тура", - сообщили в компании.

В ERV напомнили, что в соответствии с действующим законодательством выплата страхового возмещения не может превышать размер финансового обеспечения (страховой суммы) туроператора, установленного договором страхования - 50 млн рублей.

"После закрытия второго реестра страховая сумма исчерпана в полном объеме. Обязательства по договору страхования, заключенному между ERV и "РоссТуром", полностью исполнены", - заявили в компании.

Ростуризм 16 октября объявил о прекращении туроператорской деятельности центра бронирований "РоссТур" по причине невозможности исполнить все обязательства по договорам о реализации турпродукта. Сведения о компании были исключены из единого федерального реестра туроператоров.