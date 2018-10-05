"РоссТур" собрался прекратить туроператорскую деятельность и продолжить агентскую

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Компания "РоссТур" собирается прекратить туроператорскую деятельность и продолжить работать как сеть турагентств, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава компании Александр Недополз.

"Планируем прекратить работу как туроператор, а как турагентство - не планируем. Будут ли у нас покупать туры - посмотрим, время покажет. Пока не могу сказать, когда объявим об этом", - сказал он.

Недополз затруднился назвать число туристов, которые пострадают от остановки туроператорской деятельности. "Пока не можем, готовим информацию по этому вопросу для Ростуризма", - сказал он.

Ранее он сообщил "Интерфаксу", что финансовых гарантий компании в размере 150 млн рублей хватит для компенсаций за отмененные туры всем туристам. "Страховое покрытие есть, если туристы будут обращаться, страховая компания будет принимать решение по выплатам", - добавил глава "РоссТур".

В четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина говорила, что "РоссТур" в ближайшее время объявит об остановке деятельности в связи с невозможностью погасить долги перед туроператорами.

3 октября туроператоры "Пегас Туристик", Coral Travel, Sunmar и "Интурист" остановили сотрудничество с центром бронирования "РоссТур" из-за задолженностей по оплате туров. При этом "РоссТур" является одновременно туроператором, который входит в единый федеральный реестр, и сетью агентств. Общее число офисов превышает 400.

В единый федеральный реестр туроператоров внесены сведения о трех юридических лицах "РоссТур": ООО "Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма" (ООО "РоссТур"), ООО "Туроператор РТ-Центр" и ООО "Туроператор Р-Тур". Гражданская ответственность каждого застрахована в компании ERV на общую сумму 50 млн рублей. Без объявления туроператора об остановке деятельности туристы не смогут получить компенсации от страховой.