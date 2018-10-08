РСТ оценил долги "РоссТура" перед туроператорами более чем в 230 млн рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Задолженность центра бронирования "РоссТур" перед туроператорами, которым он не перевел деньги за туры своих клиентов, может превышать 230 млн рублей. Об этом сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По предварительным оценкам экспертов, число неоплаченных туроператорам путевок клиентов "РоссТура", которые должны отправиться на отдых в октябре, достигает 5 тыс. При средней стоимости одной путевки в $700, общая задолженность центра бронирования перед партнерами составляет порядка 230 млн рублей", - сказала она.

По словам Тюриной, не исключено, что речь идет о гораздо больших суммах. "Глава компании "РоссТур" Александр Недополз в понедельник должен представить на совещании в Ростуризме данные о своей задолженности туроператорам и количестве пострадавших туристов", - сообщила пресс-секретарь РСТ.

В первом заседании по проблемам "РоссТура", прошедшем в Ростуризме в пятницу, приняли участие представители туроператоров Anex Tour, Coral Travel, Sunmar, "Интурист", "Пегас туристик", страховой компании ERV и Общественного совета при Ростуризме. На нем Недополз не смог ответить на вопросы о количестве туристов, которые могут пострадать в сложившейся ситуации, и об объеме задолженности перед ними.

В пятницу он заявил, что готов объявить об остановке туроператорской деятельности, но продолжить агентскую. По его словам, финансовых гарантий компании в размере 150 млн рублей хватит для компенсаций за отмененные туры всем туристам. У компании "РоссТур" оформлены фингарантии в ERV на сумму 150 млн рублей - по 50 млн рублей на три юридических лица "РоссТура": ООО "РоссТур", ООО "Туроператор РТ-Центр" и ООО "Туроператор Р-Тур".

Как отметила Тюрина, остановка туроператорской деятельности вряд ли спасет ситуацию, так как механизм фингарантий все равно нельзя будет задействовать для всех пострадавших туристов. Подавляющее большинство проданных туров - это продукт других туроператоров, на который не распространяются гарантии "РоссТура".

Туроператоры "Пегас Туристик", Coral Travel, Sunmar и "Интурист" 3 октября остановили сотрудничество с центром бронирования "РоссТур" из-за задолженностей по оплате туров. "РоссТур" - сеть агентств, насчитывающая более 420 офисов продаж в 161-м городе России. Больше всего в Екатеринбурге - 54, Санкт-Петербурге - 44, Москве - 19, Омске - 17, Самаре - 15.