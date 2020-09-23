В "Газпром нефти" предупредили о рисках для нефтегазохимии от новых налогов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Предложенные Минфином изменения в налогообложении нефтяных компаний приведут к снижению инвестиций в нефтяной отрасли, что лишит сырья нефтегазохимическую отрасль, развитие которой хочет стимулировать правительство обратным акцизом, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков.

Дюков, бывший руководитель и ныне миноритарный акционер "СИБУРа", одного из главных выгодоприобретателей законопроекта по стимулированию нефтегазохимии, прокомментировал внесенные в Думу поправки на Тюменском нефтегазовом форуме.

Ситуацию он назвал "интересной" и "даже парадоксальной".

"С одной стороны, то решение, которое уже почти принято, по стимулированию переработки этана и СУГ - оно как раз направлено на дополнительные инвестиции, стимулирует строительство газохимических производств, но в то же самое время те новации, которые готовит Минфин, они приведут к сокращению инвестиций со стороны нефтяной отрасли", - отметил топ-менеджер.

"Это, безусловно, повлияет не только на региональные бюджеты и на наших смежников (нефтесервисные компании, производители материалов и оборудования для нефтегазовой отрасли), но и, безусловно, это повлияет через какое-то время на объемы добычи (нефти, конденсата и попутного нефтяного газа, который перерабатывают нефтехимики. - ИФ.)", - сказал он.

"Меньше добычи - меньше того сырья, которое использует нефтехимия. Действительно выглядит достаточно странно - с одной стороны, стимулируется создание и строительство подобного рода производств, при этом делается все, чтобы оставить их без этого сырья. Есть некая непоследовательность", - сказал Дюков.

Во вторник "Газпром нефть" комментировала предложения Минфина через пресс-службу.