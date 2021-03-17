Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Навальный не жаловался членам ОНК на условия в Покровской ИК-2

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №2 в Покрове, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Сергей Яжан.

"Вчера я был в колонии, общался с ним лично. Хочу отметить, что жалоб у него нет, настроение хорошее", - сказал он.

Члены ОНК будут посещать ИК-2 и держать ситуацию на контроле, пообещал Яжан.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

25 февраля адвокаты политика сообщили, что его вывезли из московского СИЗО в неизвестном направлении.

28 февраля ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что комиссия получила "стопроцентную информацию", что Навальный будет отбывать срок в Покровской ИК-2.

3 марта стало известно, Навальный находится в СИЗО города Кольчугино на карантине, после чего его могут направить в любую колонию. 12 марта защите политика сказали, что его больше нет в этом изоляторе.

15 марта адвокаты сообщили, что Навальный находится в Покрове и помещен на карантин.

Алексей Навальный Владимирская область ОНК Покров ИК-2 Сергей Яжан Алексей Мельников Кольчугино

Новости

Минобороны опровергло взрыв при выгрузке торпед с корабля в Приморье

Минобороны опровергло взрыв при выгрузке торпед с корабля в Приморье

РКН объяснил требование удалить аккаунт "МБХ медиа" в Twitter

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Литовец подал в суд на ГИБДД Петербурга из-за требования перевести права на русский

Юриста убили в Уфе после заседания суда

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Путин поручил прокурорам отслеживать ситуацию на рынке труда

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');