Навальный не жаловался членам ОНК на условия в Покровской ИК-2

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №2 в Покрове, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Сергей Яжан.

"Вчера я был в колонии, общался с ним лично. Хочу отметить, что жалоб у него нет, настроение хорошее", - сказал он.

Члены ОНК будут посещать ИК-2 и держать ситуацию на контроле, пообещал Яжан.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

25 февраля адвокаты политика сообщили, что его вывезли из московского СИЗО в неизвестном направлении.

28 февраля ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что комиссия получила "стопроцентную информацию", что Навальный будет отбывать срок в Покровской ИК-2.

3 марта стало известно, Навальный находится в СИЗО города Кольчугино на карантине, после чего его могут направить в любую колонию. 12 марта защите политика сказали, что его больше нет в этом изоляторе.

15 марта адвокаты сообщили, что Навальный находится в Покрове и помещен на карантин.