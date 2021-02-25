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Навального вывезли из СИЗО

Навального вывезли из СИЗО
Алексей Навальный во время оглашения приговора в суде
Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат осужденного оппозиционера Алексея Навального сообщил, что его подзащитный этапирован из следственного изолятора, его могли отправить в колонию.

"Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то", - сказал "Интерфаксу" адвокат Вадим Кобзев.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января и был задержан в московском аэропорту на основании объявления его в розыск.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Мосгорсуд 20 февраля на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признал законной отмену условного срока.

В тот же день судья мирового участка № 321 Бабушкинского района Москвы назначила Навальному штраф в размере 850 000 рублей по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко.

Алексей Навальный

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