Виновные в разливе нефти в Приморье оштрафованы на 900 тыс. рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Контролирующие органы оштрафовали на 900 тыс. рублей виновных в крупном разливе нефтепродуктов, который произошел осенью 2020 года в бухте Находка в Приморье, сообщила пресс-служба Приморского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"В Народный фронт поступило сообщение из Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, в котором указано: предприятия, причастные к разливу нефтепродуктов, переоснастили свои очистные сооружения, на руководителей и юрлица наложены штрафы в общей сумме более 900 тыс руб.", - говорится в сообщении.

По данным ОНФ, к загрязнению бухты причастны котельная "Примтеплоэнерго", а также собственник причала "Трансбункер-Приморье". Эти предприятия приняли меры по устранению нарушений - отремонтировали оборудование, установили локальные очистные сооружения, фильтры.

В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

"Постановления вынесены контролирующими органами - Росприроднадзором и Росрыболовством. Постановления прокурора еще не рассмотрены. Нарушения устранены", - сообщила старший помощник Амурского природоохранного прокурора Вера Гринченко.

Как сообщалось, разлив нефтепродуктов, был обнаружен в акватории залива Находка в октябре прошлого года. По информации Росприроднадзора, площадь загрязнения превысила 34,7 тыс. кв. метров. Были выставлены боновые заграждения, загрязнение ликвидировано через несколько дней.

Залив Находка расположен на востоке залива Петра Великого Японского моря, на юге Приморского края. Включает бухты Находка, Врангеля, Козьмина, Новицкого и другие. На берегу залива расположен третий по величине в Приморье город Находка, где живут около 150 тыс. человек, расположены порты, судоремонтный завод.