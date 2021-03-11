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Более десяти школ Томска получили сообщения о заложенных бомбах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В школы Томска вновь начали поступать сообщения о якобы заложенных в них взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают в зданиях нескольких среднеобразовательных учреждений города, проверяют анонимные сообщения о бомбах", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил количество школ, в которых работают правоохранительные органы, но, в частности, назвал гимназию №55.

В пресс-службе администрации Томской области агентству подтвердили проверки в 11 томских школах.

Томск

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