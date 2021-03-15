Люберецких школьников отпустят на каникулы на неделю раньше из-за "минирований"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В подмосковных Люберцах Антитеррористическая комиссия решила отправить школьников на весенние каникулы на неделю раньше срока из-за угроз о заложенных бомбах, которые поступают из-за границы в течение двух последних месяцев. Об этом объявил глава городского округа Владимир Ружицкий.

"Планируем на этой неделе провести ряд превентивных мер. Я думаю, что мы тему эту стабилизируем", - сказал он на совещании убернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства региона и главами муниципалитетов.

Ружицкий добавил, что проблема решается с участием ФСБ, полиции и прокуратуры, также администрация города постоянно находится на связи с Главным управлением региональной безопасности.

Сообщения о массовой рассылке ложных угроз о минировании возобновилась в России в феврале 2021 года после перерыва, совпавшего с ужесточением карантинных мер по коронавирусу. По меньшей мере с начала февраля такие сообщения стали поступать из самых разных регионов.

28 ноября 2019 года в России началась волна массовых рассылок ложных угроз о бомбах, заложенных одновременно в нескольких зданиях. Анонимы "минировали" суды, больницы, поликлиники, школы, станции метро, мосты, торговые центры и иногда - жилые дома. В ряде случаев там проводилась эвакуация, иногда здания проверяли, не выводя из них людей.

В 2020 году анонимы перешли на угрозы в адрес взлетевших пассажирских самолетов. Рассылки прервала пандемия коронавируса. Летом 2020 года массовые угрозы возобновились до нового витка пандемии и введения ограничительных мер.