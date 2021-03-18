Суд закрыл дело по "дадинской статье" в отношении сторонницы Фургала

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирске Центральный районный суд прекратил уголовное преследование по "дадинской статье" Яны Дробноход, которая с лета организовывала акции солидарности с хабаровчанами и их арестованным губернатором Сергеем Фургалом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ей назначили судебный штраф в 40 000 рублей и освободили в зале суда. До этого она находилась в СИЗО.

Дробноход задержали 30 января на серии одиночных пикетов солидарности с Хабаровском. 1 февраля суд поместил ее под домашний арест.

15 февраля она вышла на одиночный пикет протеста. 16 февраля суд ее арестовал по требованию следствия на полтора месяца.

В ее отношении еще в январе было возбуждено у головное дело по "дадинской" статье 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения акций.