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Крымчанин заболел после прогулки на морозе без одежды во дворе "Лефортово"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Обвиняемый в шпионаже Иван Яцкин из Крыма, заболел после того, как его выдворили из камеры во двор СИЗО "Лефортово" в мороз и без верхней одежды. Об этом сообщила в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, члены ОНК видели Яцкина 17 марта. Он "очень сильно болен, у него сильный тромбофлебит, ноги в ужасном состоянии", написала она. В СИЗО ему дают таблетки и мазь.

"Месяц назад с ним произошла ужасная история: 12 февраля его попросили выйти из камеры для того, чтобы провести ее санобработку. Обычно, по его словам, на время санобработки его помещали в пустую камеру, однако на этот раз сотрудник СИЗО отправил Ивана в прогулочный дворик. Иван вынужден был туда подняться - в чем был - без верхней одежды и, самое главное - в шлепках на босу ногу. А в тот день в Москве было -14 градусов", - напомнила Литвинович.

По ее словам, на морозе Яцкин провел около 18 минут. После этого у него посинели ноги, а врач изолятора диагностировал ему легкую степень обморожения.

По факту в "Лефортово" проводится проверка.

Адвокат Яцкина Николай Полозов уже пожаловался на нарушение прав своего подзащитного в Генпрокуратуру, омбудсмену Татьяне Москальковой и в Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Комментарием СИЗО "Лефортово" "Интерфакс" пока не располагает.

Яцкин был задержан в октябре 2019 года. Крымский суд его арестовал, и затем его перевели в Москву. Ему вменяют госизмену в форме шпионажа (ст.275 УК). По версии следствия, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие гостайну. Его дело засекречено.

Он вины не признает.

Следствие по делу завершено, материалы вскоре поступят в суд в Крыму, Яцкину предстоит этап на полуостров для участия в заседаниях, которые будут проходить в закрытом режиме.

Яцкин в начале 2020 года написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в обменный список.

Иван Яцкин Лефортово Крым Москва Марина Литвинович ОНК

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