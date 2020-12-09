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Завершено расследование дела крымчанина Яцкина о шпионаже

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявлено окончательное обвинение по делу о шпионаже, следственные действия завершены, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Николай Полозов.

"Яцкину предъявлено обвинение в окончательной редакции. Его суть и объём не изменились. Яцкина обвиняют в совершении государственной измены в форме шпионажа (275 УК РФ)", - сказал адвокат.

По его словам, защита и обвиняемый уже приступили к ознакомлению с материалами дела. Адвокат отметил, что объем уголовного дела составляет 8 томов. Защита ожидает, что в ближайшие дни следствие выйдет в суд с ходатайством о продлении ареста.

Вместе с тем, сам Яцкин надеется, что переговоры об обмене все же состоятся и он сможет вернуться к своим родным.

Житель Крыма Яцкин, имеющий российское и украинское гражданства, был задержан в октябре 2019 года. Он был заключен под стражу крымским судом и позже этапирован в Москву. Наказание по предъявленному ему обвинению предусматривает от 12 до 20 лет заключения.

Как считает следствие, Яцкин собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. В ходе расследования свою вину он не признавал.

Материалы уголовного дела находятся под грифом "секретно", в связи с чем подробности обвинения не разглашаются.

Ранее защитник отметил, что Яцкин является многодетным отцом, а по роду деятельности "не имеет отношения к военным".

Как сообщил "Интерфаксу" в начале этого года адвокат Николай Полозов, Яцкин написал письмо президенту Украины с просьбой включить его в обменный список.

Крым Иван Яцкин

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